14 Июня 2022
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Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье для "зайцев"-владельцев безлимитных проездных ввели послабления

В Прикамье для "зайцев" на общественном транспорте ввели послабления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Речь идет о владельцах безлимитных проездных. Вступление в силу закона о штрафах за безбилетный проезд для них перенесли на сентябрь.

"Соответствующую поправку приняли на профильной рабочей группе по доработке законопроекта ко второму чтению. Также одобрена поправка депутатов, которая смягчает наказание для тех, кто не приложил проездной к валидатору. При первом нарушении будет вынесено предупреждение, при повторном – штраф 500 рублей. В первой редакции проекта закона предполагался только денежный штраф", - говорится в сообщении.

Законопроект рассмотрят во втором чтении на июньском заседании краевого парламента.

Напомним, ранее штраф за безбилетный проезд предлагается увеличить с 500 руб. до 2,5 тыс. руб. за первое нарушение и до 5 тыс.руб. за повторное.

Теги: зайцы, общественный транспорт, безлимитный проездной



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