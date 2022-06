Си Цзиньпин подписал указ о проведении операций вооруженных сил за рубежом

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о проведении операций вооруженных сил по защите интересов страны за рубежом. Об этом пишет The Sydney Morning Herald со ссылкой на официальные китайские СМИ.

Агентство "Синьхуа" скупо сообщает, что указ касается обнародования свода пробных положений об армейских действиях невоенного характера. Они нацелены на защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе.

Поскольку участвовать будут вооруженные силы, фактически речь идет о военных операциях КНР за рубежом. Участвуя в операциях за пределами страны, пишет Global Times, китайские вооруженные силы могут предотвратить риски, которые могли бы распространиться на сам Китай. Документ создает правовую основу для проведения военных операций, отличных от войны. Таковой может стать операция по присоединению Тайваня. Также интересы Китая распространяются, например, на Пакистан, где строится важный порт Гвадар.

У США есть аналогичная программа с 1993 года. Так как Пекин становится крупнейшим военным игроком в Азии и прямым конкурентом США в Индо-Тихоокеанском регионе, проведение специальных операций за рубежом становится неизбежным, пишет The Sydney Morning Herald.

Бывший американский дипломат и старший научный сотрудник по Китаю в вашингтонском аналитическом центре The Foundation for Defence of Democracies Крейг Синглтон считает, что одной из причин внешней экспансии Китая станет замедление роста собственной экономики. На этот фактор указывал российский китаевед Николай Вавилов, рассуждая о неизбежной, по его мнению, тайваньской операции.

Вавилов отмечает, что эксперты связывают указ с подготовкой правового поля по возвращению Тайваня и для расширенного использования вооруженных сил в период роста политических рисков в преддверии XX съезда КПК предстоящей осенью.

Накануне представитель МИД Китая Ван Вэньбинь снова повторил, что Китай обладает суверенитетом над Тайваньским проливом, который является частью исключительной экономической зоны КНР. А Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что Китай будет сражаться до конца при попытке отделить Тайвань и отреагирует незамедлительно.