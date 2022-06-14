На Среднем Урале уже месяц не могут потушить крупный торфяной пожар

В Свердловской области уже долгое время не могут потушить крупный торфяной пожар. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал глава департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.

По его словам, возгорание действует в Березовском городском округе. Как отметил Сандаков, его тушат уже целый месяц.

"Он не лесной и расположен на землях иных категорий. Площадь его составляет 50 га, это торфяной пожар. На сегодняшний день работает 54 человека и девять единиц техники", - сообщил глава департамента.

Он уточнил, что тушением пожара занимаются силы и МЧС и Уральской авиабазы, а также добровольцы.

"Предположительно, его ликвидация планируется на этой неделе", - добавил Сандаков.

Напомним, ранее в свердловском Минприроды заявляли о риске торфяных пожаров в Екатеринбурге.