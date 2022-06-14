14 Июня 2022
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Экономика Санкт-Петербург
горская лисий нос, питер, лп (2022) | Фото: https://t.me/rucriminalinfo/ скрин

Смольный отдаст зятю Беглова промзону "Горская" для строительства элитного места отдыха

В рамках ПМЭФ-2022 будет подписано соглашение между Смольным и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», согласно которому на побережье Финского залива будет произведена реновация промзоны «Горская».

Должность замгендиректора дочерней компании «Газпрома» занимает Павел Белов, зять губернатора Петербурга Александра Беглова. Видимо, это обстоятельство повлияло на желание Смольного отдать территорию «Горской» именно ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

По некоторой информации, зять Беглова построит в поселке Лисий Нос элитный «Клуб-19», в который войдут гольф-клуб, яхт-клуб, гостиницы, резиденция, а также 18 жилых домов.

По данным СМИ, заключение соглашения между Смольным и дочерней компанией «Газпрома» — наглядный пример слияния государственных и частных интересов.

Александр Беглов, вероятно, продолжит рассказывать, как Петербург заботится о развитии парусного спорта и яхтенного туризма, а Павел Белов, его друзья из «Газпрома» и люди из их «элитного круга общения» получат в свое распоряжение побережье Финского залива, на котором будут созданы все условия для фешенебельного отдыха и комфортной жизни «для своих».

Теги: gv'a? александр беглов, горская , зять беглова, смольный



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