Спад в кинопрокате неизбежен – бизнес-омбудсмен

Российские кинопрокатчики не входят в число отраслей, которые будут поддерживаться прямой материальной помощью в первоочередном порядке, заявили в Министерстве культуры РФ. Ответ на свой запрос по этому поводу опубликовал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В Минкульте уполномоченному по правам бизнеса заявили о косвенных мерах поддержки. Например, пустующие кинотеатры могут (наравне с другими) взять кредит под 15% для МСП. Также все российские фильмы теперь включаются в "Пушкинскую карту", а это, как предполагают власти, должно увеличить приток юных зрителей (для них вход на российские фильмы по карте бесплатный, кинотеатры заплатит бюджет).

Кроме того, кинотеатры могут не платить правообладателям из недружественных стран: "По Указу Президента от 27 мая вознаграждение в их [правообладателей] адрес должно зачисляться на специальный рублевый счет типа "О". А если правообладатель на такой порядок не согласен, то ему можно не платить. Киносеть нарушителем своих обязательств по российскому законодательству считаться не будет".

Титов делает неутешительный вывод из ответа министерства. "Возможно, когда-нибудь мы превратим свою киноотрасль в такую же мощную альтернативную систему производства контента, как, к примеру, французская, и основные потоки выручки будут приходиться именно на нее. Но в предстоящие месяцы определенный спад в кинопрокате неизбежен", - пишет омбудсмен.