"Дочка" "Норникеля" выплатила крупный штраф за утечку 38 тонн авиакеросина в реку

14 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Сибирский ФО
Заградительный бон на реке на Таймыре. (2022) | Фото: t.me/radionovasg / Светлана Радионова

"Дочка" "Норникеля" выплатила крупный штраф за утечку 38 тонн авиакеросина в реку

"Дочка" "Норильского никеля" выплатила крупный штраф за разлив нефтепродуктов на Таймыре.

В 2020 году компания "Норильсктрансгаз" допустила разлив авиационного топлива при перекачке на реке Большой Хете. Больше 38 тонн нефтепродуктов попало в водоем. "Инцидент нанес существенный вред природе", - написала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она отметила, что суд встал на сторону надзорного ведомства и обязал компанию выплатить более 120 млн руб. в бюджет. 8 июня компания исполнила это решение суда.

Напомним, в мае 2020 года в результате аварии на дочернем предприятии "Норильского никеля" в воду и почву попало более 20 тыс. т дизельного топлива. Роспотребнадзор в судебном порядке взыскал с "дочки" "Норникеля" более 147 млрд руб. компенсации.

Теги: норильский никель, разлив топлива, ущерб, компенсация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети