"Дочка" "Норникеля" выплатила крупный штраф за утечку 38 тонн авиакеросина в реку

"Дочка" "Норильского никеля" выплатила крупный штраф за разлив нефтепродуктов на Таймыре.

В 2020 году компания "Норильсктрансгаз" допустила разлив авиационного топлива при перекачке на реке Большой Хете. Больше 38 тонн нефтепродуктов попало в водоем. "Инцидент нанес существенный вред природе", - написала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она отметила, что суд встал на сторону надзорного ведомства и обязал компанию выплатить более 120 млн руб. в бюджет. 8 июня компания исполнила это решение суда.

Напомним, в мае 2020 года в результате аварии на дочернем предприятии "Норильского никеля" в воду и почву попало более 20 тыс. т дизельного топлива. Роспотребнадзор в судебном порядке взыскал с "дочки" "Норникеля" более 147 млрд руб. компенсации.