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Экономика Новосибирская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил аграриев региона за успешное завершение посевной

Губернатор Новосибирской области в ходе оперативного совещания в правительстве региона поздравил глав сельских районов и аграриев Новосибирской области с окончанием посевной.

«Можно констатировать, что по всем культурам кампания завершена, итоги подведены. Несмотря на сложности, сюрпризы погоды, посевная прошла успешно. Задачу перевыполнения плана мы реализовали. Желаю всем благоприятной погоды на лето, на уборочную кампанию, чтобы мы смогли собрать достойный урожай», – отметил Андрей Травников.

андрей травников, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, общая площадь ярового сева в регионе составила 2 млн 70 тысячи гектаров – это выше запланированных на региональном уровне показателей – около 102%.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко на оперативном совещании доложил губернатору о том, что наиболее существенное превышение достигнуто по техническим культурам – засеяно 354 тысяч гектаров, рост по отношению к прошлому году составил 98 тысяч гектаров. Существенное превышение – по высаженным площадям картофеля – на 700 гектаров больше, чем в 2021 году.

андрей травников, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Все это положительно скажется на обеспечении населения данным продуктом. По кормовым культурам также все планы выполнены – несмотря на непростую погодно-климатическую ситуацию в регионе, связанную с возвратными заморозками и засухой.

Сейчас темпы сельхозработ находятся на уровне прошлогодних, сохраняются также высокие темпы технического переоснащения. Продолжается доведение до аграриев средств государственной поддержки – всего с начала года из федерального и областного бюджетов доведено 2 млрд 902 млн рублей, план доведения на текущую неделю – 124 млн руб.

Теги: аграрии, андрейй травников, яровой сев, сельхозработы



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