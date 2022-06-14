В России на 3,88% снизилась численность северных оленей

В Арктической зоне РФ и других регионах страны зафиксировано снижение поголовья северных оленей, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов "Востокгосплан".

В качестве причин эксперты называют дефицит оленеводческих кадров, изменение климата, нехватку и изношенность спецтехники. Также сокращение поголовья связано с травежом хищниками (волками, медведями) и неконтролируемой миграцией диких северных оленей, которая способствует уводу значительных групп домашних оленей.

Среднегодовое снижение численности поголовья северных оленей в Арктической зоне РФ с 2017 по 2021 год составляет 2,49%, в России - 3,88%. В 2021 году на сухопутных территориях АЗРФ находилось 90% поголовья северных оленей от их численности в Российской Федерации.

Северные олени составляют основу поголовья скота в АЗРФ, занимая долю в 50,6%. Всего численность поголовья скота в 2021 году в хозяйствах всех категорий Арктической зоны Российской Федерации составила 2,9 млн голов. На втором месте по численности, 20,3%, - поголовье крупного рогатого скота. Основная численность поголовья приоритетных видов сельскохозяйственных животных, без учета птицы, в 2021 году находилась в Красноярском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Саха (Якутия).