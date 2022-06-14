В России на 3,88% снизилась численность северных оленей

14 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
северный олень (2013) | Фото: Накануне.ru

В России на 3,88% снизилась численность северных оленей

В Арктической зоне РФ и других регионах страны зафиксировано снижение поголовья северных оленей, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов "Востокгосплан".

В качестве причин эксперты называют дефицит оленеводческих кадров, изменение климата, нехватку и изношенность спецтехники. Также сокращение поголовья связано с травежом хищниками (волками, медведями) и неконтролируемой миграцией диких северных оленей, которая способствует уводу значительных групп домашних оленей.

Среднегодовое снижение численности поголовья северных оленей в Арктической зоне РФ с 2017 по 2021 год составляет 2,49%, в России - 3,88%. В 2021 году на сухопутных территориях АЗРФ находилось 90% поголовья северных оленей от их численности в Российской Федерации.

Северные олени составляют основу поголовья скота в АЗРФ, занимая долю в 50,6%. Всего численность поголовья скота в 2021 году в хозяйствах всех категорий Арктической зоны Российской Федерации составила 2,9 млн голов. На втором месте по численности, 20,3%, - поголовье крупного рогатого скота. Основная численность поголовья приоритетных видов сельскохозяйственных животных, без учета птицы, в 2021 году находилась в Красноярском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Саха (Якутия).

Теги: северные олени, численность



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети