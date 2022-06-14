Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком

Московская биржа приостановила с 14 июня торги швейцарским франком.

"Приостановка операций обусловлена затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер (санкций Швейцарии в отношении России – прим. ред.) с 10 июня 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы Мосбиржи.

При этом исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам продолжается в обычном режиме. "Возможно увеличение сроков зачисления швейцарских франков на счета клиентов", - предупредили на бирже.

Также Мосбиржа уточнила, что "ведет работу с банками-корреспондентами с целью возможного возобновления торгов, о котором будет сообщено дополнительно".