На Таганае спасатели эвакуировали участника мультимарафона, получившего травму

Участник мультимарафона на Таганае получил травму коленного сустава. Спасатели эвакуировали пострадавшего на квадроцикле к Центральной усадьбе, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Инцидент произошел 11 июня. Мужчина участвовал в традиционном забеге по маршруту "Златоуст-Таганай-озеро Тургояк".

Спортсмен оступился на скользкой каменистой тропе и получил травму. После этого он не мог самостоятельно двигаться.