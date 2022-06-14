Аксёнов оценил очередное обещание Зеленского "вернуть Крым"

Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил слова президента Украины Владимира Зеленского, который "в очередном вечернем видеообращении в очередной раз пообещал вернуть все потерянные Украиной территории, включая Крым".

"Тот факт, что военный преступник, исполняющий роль президента, кривлялся на фоне варварских обстрелов Донбасса, которые, вне всяких сомнений, ведутся по его указанию, не случаен. Намёк прозрачный: нам дают понять, что геноцид мирного населения будет продолжаться везде, куда только сможет дотянуться киевский режим", - написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Вывод, по его мнению, очевиден.

"До тех пор, пока этот режим существует в любом виде – пусть даже на ограниченном огрызке бывших территорий бывшей Украины – он будет угрозой для России. Поэтому только полный разгром врага, только победа. И, конечно, суд над военными преступниками. На котором среди материалов обвинения, надеюсь, будут фигурировать и эти президентские "стендапы"", - подытожил Аксёнов.