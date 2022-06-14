В результате обстрела в Брянской области ранены четыре человека – губернатор

При обстреле города Клинцы (население 62 тыс. человек, 50 км от границы с Украиной) ранены, по предварительной информации, четыре человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь. На месте работают оперативные службы", - сообщил глава региона.

Он не прокомментировал появление над городом военных вертолетов и самолетов, а также сообщения об отсутствии в ряде районов воды и электричества.