Конфликт на Украине мог быть спровоцирован, - папа Франциск

Папа Римский Франциск полагает, что конфликт на Украине мог быть спровоцирован, а его интерпретация не может сводиться к делению на "плохих и хороших".

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"Опасность заключается в том, что <...> мы не видим общей драмы, стоящей за конфликтом на Украине, который был в какой-то мере спровоцирован или не предотвращен", - цитирует понтифика ТАСС.

Он также обратил внимание, что с конфликтом связана продажа оружия.

"Это очень грустно, но в итоге – дело в этом. Кто-то может мне сказать, что я выступаю за президента РФ Владимира Путина. Это не так. Было бы упрощением и ошибочно утверждать такое. Я просто против сведения всей сложности происходящего разрушения к делению на плохих и хороших, не размышляя о корнях и интересах, которые крайне сложны. <...> Мы не должны забывать о проблемах, чтобы попробовать их разрешить", - сказал Франциск.