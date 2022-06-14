Foreign Affairs: Гегемонии США пришел конец

Гегемонии США пришел конец. Уходит в прошлое весь миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны. Большую статью об этом опубликовало издание Foreign Affairs.

Не только Россия и Китай меняют расклад сил, но и Германия с Японией, которые решили резко увеличить военные расходы и пересмотреть свою внешнюю политику. Эти страны не могут больше быть уверенными в том, что они могут полагаться на США в вопросах своей безопасности. Согласно недавнему опросу, 56% немцев считают, что через десять лет Китай станет более сильной державой, чем США. 60% заявили, что Германия не может всегда рассчитывать на защиту. В Японии подобные настроения.

"Большая напористость Германии и Японии, вероятно, будет идти рука об руку с ослаблением международных позиций США (и уменьшением относительной экономической и военной мощи Америки) в долгосрочной перспективе, и эта тенденция вряд ли изменится после конфликта на Украине", - говорится в статье.

В Европе сокращение присутствия США может привести к большему суверенитету, а европейский порядок может стать более похожим на азиатский в том смысле, что неповоротливый ЕС может уступить место гибким многосторонним форматам.