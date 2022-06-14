Из-за санкций к концу года из России уедет 15 тысяч миллионеров

Из-за санкций к концу года Россию могут покинуть 15 тыс. миллионеров. Это около 15% от всего количества миллионеров в стране (101 тыс.). Такой прогноз делают в компании Henley & Partners, которая помогает получить иностранное гражданство за инвестиции.

Россия, таким образом, может стать мировым "лидером" по оттоку физлиц с высоким уровнем дохода.

В допандемийном 2019 году из страны уехали 5,5 тыс. миллионеров, указывают аналитики.

При этом Украину, как ожидают эксперты, покинет 42% от общего числа долларовых миллионеров (правда, в пересчете на абсолютные числа это всего 2,8 тыс. человек).

При этом миллионеры-мигранты уедут и из других стран. Так, Китай (с Гонконгом) покинут 13 тыс. миллионеров, Индию – 8 тыс., Бразилию – 2,5 тыс., Великобританию – 1,5 тыс. Приток миллионеров ожидается в ОАЭ (4 тыс.), Австралии (3,5 тыс.), Сингапуре, Израиле и Швейцарии, передает РБК.