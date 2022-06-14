14 Июня 2022
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Владимир Якушев (2022) | Фото: Накануне.RU

Уральский полпред проводит свой день рождения на работе

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев сегодня отмечает день рождения. Ему исполняется 54 года.
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Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь уральского полпреда Ольга Фролова, весь сегодняшний день Якушев проведет на работе.

"Рабочий график так составлен, что сегодня он участвует в мероприятиях. Поздравления в его адрес уже поступают: от официальных лиц, политиков, депутатов, членов правительства и коллег, с которыми Владимир Владимирович работал", - рассказала Ольга Фролова.

Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в городе Нефтекамске (Башкирия). Работал на различных должностях в ОАО "Запсибкомбанк", был главой Тюмени, вице-губернатором и губернатором Тюменской области.

В 2018 году был назначен на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а через два года получил пост полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. Имеет ряд государственных наград.

Накануне.RU присоединяется ко всем поздравлениям в адрес Владимира Якушева.

Теги: Якушев, день рождения, полпред



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