Уральский полпред проводит свой день рождения на работе

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев сегодня отмечает день рождения. Ему исполняется 54 года.

Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь уральского полпреда Ольга Фролова, весь сегодняшний день Якушев проведет на работе.

"Рабочий график так составлен, что сегодня он участвует в мероприятиях. Поздравления в его адрес уже поступают: от официальных лиц, политиков, депутатов, членов правительства и коллег, с которыми Владимир Владимирович работал", - рассказала Ольга Фролова.

Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в городе Нефтекамске (Башкирия). Работал на различных должностях в ОАО "Запсибкомбанк", был главой Тюмени, вице-губернатором и губернатором Тюменской области.

В 2018 году был назначен на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а через два года получил пост полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. Имеет ряд государственных наград.

Накануне.RU присоединяется ко всем поздравлениям в адрес Владимира Якушева.