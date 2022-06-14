В Тюменской области оштрафовали школу за ученика, получившего перелом ключицы со смещением

В Сладковском районе суд взыскал со школы компенсацию морального вреда в пользу 14-летнего мальчика, получившего закрытый перелом ключицы со смещением во время занятий физкультурой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области.

Травму ребенок получил, находясь на лыжной базе возле школы. Оттолкнувшись, он покатился на лыжах, не устояв, запнувшись о лыжи, упал на снег, ударившись левым плечом. Ребенка госпитализировали.

В пользу мальчика со школы взыскали 50 тыс. руб. Представитель ответчика требования не оспаривает, считает сумму завышенной.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, удовлетворил иск истца в полном объеме.