14 Июня 2022
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горнолыжный курорт, горнолыжка, сноуборд, горные лыжи (2016) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области оштрафовали школу за ученика, получившего перелом ключицы со смещением

В Сладковском районе суд взыскал со школы компенсацию морального вреда в пользу 14-летнего мальчика, получившего закрытый перелом ключицы со смещением во время занятий физкультурой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области.

Травму ребенок получил, находясь на лыжной базе возле школы. Оттолкнувшись, он покатился на лыжах, не устояв, запнувшись о лыжи, упал на снег, ударившись левым плечом. Ребенка госпитализировали.

В пользу мальчика со школы взыскали 50 тыс. руб. Представитель ответчика требования не оспаривает, считает сумму завышенной.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, удовлетворил иск истца в полном объеме.

Теги: физкультура, школа, лыжи, штраф



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