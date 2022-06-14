Святогорск в ДНР возглавит действующий мэр

Глава ДНР Денис Пушилин предложил мэру освобожденного Святогорска Владимиру Бандуре и далее быть главой администрации города.

Пушилин сказал, что давно на связи с Бандурой, который умело скрывал свою позицию. Он был избран мэром по итогам украинских выборов в октябре 2020 года от "Опозиционной платформы — за жизнь". В Киеве на него уже завели уголовное дело за то, что он уличил украинских нацистов в поджоге Всехсвятского скита Святогорской лавры. Также Бандура обвинил Владимира Зеленского в выполнении указаний Запада, которому нужна война.

Накануне Бандура сказал, что местные жители долго ждали освобождения, так как отношение украинского режима было презрительным, были гонения, грабежи и т.п.

"Военное обозрение" пишет, что умение вовремя "переобуться" уже становится "визитной карточкой" украинских чиновников. И еще совсем недавно обвинявший "российского агрессора" Бандура резко сменил свою риторику после освобождения Святогорска.

В то же время первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов пишет, что, по его данным, Бандура был на связи с Пушилиным задолго до начала специальной военной операции России.

Политолог Сергей Марков считает, что у многих это назначение вызывает протесты, но на самом деле это сигнал всем элитам Украины сдавать города и переходить на сторону победителя. Сейчас многие влиятельные люди из Харькова, Одессы, Николаева, Запорожья ищут пути для тайных переговоров с Россией, чтобы обеспечить себе место в новой стране. И случай с мэром Святогорска - это хороший знак им, чтобы победа была с минимумом потерь и разрушений.