14 Июня 2022
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Политика За рубежом
Минск, Белоруссия (2022) | Фото: Накануне.RU

Белоруссия подготовила заявку на вступление в ШОС

Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), это предложение уже одобрено совмином страны, заявил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

"Белорусская сторона обратилась с просьбой их оперативно принять, и дали понять, что подготовлено предложение президента Белоруссии о подаче заявки на членство в ШОС", - сказал Хакимов во время заседания совета национальных координаторов ШОС, которое проходит в Ташкенте, его слова приводит РИА Новости.

Хакимов уточнил, что это предложение проработано в межведомственном формате и одобрено Советом министров Белоруссии. Сейчас страна имеет статус наблюдателя в ШОС.

Теги: Белоруссия, ШОС, заявка



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