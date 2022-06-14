Белоруссия подготовила заявку на вступление в ШОС

Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), это предложение уже одобрено совмином страны, заявил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

"Белорусская сторона обратилась с просьбой их оперативно принять, и дали понять, что подготовлено предложение президента Белоруссии о подаче заявки на членство в ШОС", - сказал Хакимов во время заседания совета национальных координаторов ШОС, которое проходит в Ташкенте, его слова приводит РИА Новости.

Хакимов уточнил, что это предложение проработано в межведомственном формате и одобрено Советом министров Белоруссии. Сейчас страна имеет статус наблюдателя в ШОС.