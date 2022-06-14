14 Июня 2022
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Происшествия Центральный ФО
Последствия обстрела. (2022) | Фото: t.me/gubernator_46 / пресс-служба губернатора Курской области

Обстрелян город Клинцы в 50 километрах от границы с Украиной

В городе Клинцы (62 тыс. населения) Брянской области произошел взрыв, а сейчас над центром населенного пункта кружат вертолеты. По данным из соцсетей, в Клинцах пропала вода, не работает часть светофоров, поступает противоречивая информация о пострадавших и разрушениях от взрыва, а также о его "природе".

Официальных комментариев ни от местных властей, ни от Минобороны России пока не поступало.

Клинцы находятся в 46 км к северу от российско-украинской границы (Брянская область здесь граничит с Черниговской областью Украины).

Telegram-канал "Подслушано Клинцы" публикует видеокадры жителей города, снявших вертолеты, пролетающие прямо над зданиями, а также воронки от упавших снарядов рядом с частным сектором.

Поступает информация о том, что якобы город подвергся обстрелу из комплексов "Точка-У", а также сообщается о раненой женщине (якобы, она находилась дома и осколками ей оторвало ногу), о выбитых стеклах в нескольких домах. Подтверждения этим данным пока нет.

Теги: клинцы, брянская область, взрыв, обстрел, вертолеты



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Развитие сюжета:

Ранее 14.06.2022 10:16 Мск В результате обстрела в Брянской области ранены четыре человека – губернатор


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