14 Июня 2022
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Происшествия Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге из-за сброса кипятка в реку Исеть массово погибла рыба

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о массовой гибели рыбы в связи со сбросом горячей воды в реку Исеть.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, известно, что сброс кипятка в Исеть произошел вблизи пешеходного моста на улице Кондратьева в Верх-Исетском районе уральской столицы. Из-за этого в водоеме случился мор рыбы.

На место выезжал Свердловский межрайонный природоохранный прокурор. Также к проверке будут привлечены специалисты министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области для установления причины сброса горячей воды в реку.

Как добавили в прокуратуре, по результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры.

Теги: река, Исеть, рыба, прокуратура



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