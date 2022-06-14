В Екатеринбурге из-за сброса кипятка в реку Исеть массово погибла рыба

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о массовой гибели рыбы в связи со сбросом горячей воды в реку Исеть.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, известно, что сброс кипятка в Исеть произошел вблизи пешеходного моста на улице Кондратьева в Верх-Исетском районе уральской столицы. Из-за этого в водоеме случился мор рыбы.

На место выезжал Свердловский межрайонный природоохранный прокурор. Также к проверке будут привлечены специалисты министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области для установления причины сброса горячей воды в реку.

Как добавили в прокуратуре, по результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры.