Папа Римский рассчитывает встретиться с Патриархом Кириллом в сентябре в Казахстане

Папа Римский Франциск рассчитывает встретиться с Патриархом Кириллом в сентябре в Казахстане, передают европейские СМИ.

Понтифик напомнил, что должен был встретиться с предстоятелем РПЦ 14 июня в Иерусалиме, но встреча была отменена из-за конфликта на Украине. Франциск добавил, что решение перенести встречу на более позднее время было взаимным.

В сентябре в Казахстане должен пройти Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Ранее сам Папа Римский сообщил, что после начала военной спецоперации РФ на Украине имел разговор с Патриархом Кириллом в видеоформате. Франциск заявил, что достигнуть консенсуса во время переговоров в Zoom-формате им с Патриархом Кириллом не удалось. Также понтифик заявил, что глава РПЦ всю первую часть встречи с листа зачитывал аргументы в поддержку спецоперации РФ на Украине. Это не устроило Франциска, и он заявил Кириллу: "Патриарх не может опуститься до путинского алтарного мальчика". В РПЦ заявили, что Папа Римский Франциск "некорректно изложил разговор" с Патриархом Кириллом.