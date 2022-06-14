ЦБ предлагает разрешить собирать биометрические данные подростков с 14 лет

Центральный банк России предлагает разрешить обработку биометрических данных подростков в возрасте от 14 до 18 лет, это следует из законопроекта о защите персональных данных россиян.

Документ был принят в первом чтении в мае этого года. Он предполагает запрет на обработку биометрических данных несовершеннолетних граждан (за исключением случаев, когда предоставление таких данных является обязательным). В ЦБ предлагают сделать исключение для старших подростков.

По мнению регулятора, благодаря предоставлению данных подростки смогут получать дистанционное банковское обслуживание, пишут "Известия".