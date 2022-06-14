14 Июня 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Последствия атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты &quot;Точка-У&quot; (14.03.22) (2022) | Фото: t.me/Doninside / telegram-канал Inside &#127305; Donetsk

Вечером 13 июня Донецк подвергся самому мощному за 8 лет артобстрелу

Накануне вечером Донецк подвергся самому мощному артиллерийскому удару за все время военного конфликта. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, который уже утратил свой смысл.

Такого беспрецедентного по мощности, плотности и продолжительности огневого налета на столицу ДНР не было за все время вооруженного конфликта. За два часа по городу было выпущено почти 300 ракет реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган" и других артиллерийских снарядов, включая натовские. Весь вечер город содрогался от разрыва снарядов практически во всех районах. Наиболее пострадали Куйбышевский, Киевский и центральный Ворошиловский районы. При этом днем украинские войска тоже обстреляли Донецк, погибли несколько десятков мирных жителей и более двух десятков были ранены, повреждены или разрушены многие объекты инфраструктуры и жилые дома.

Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, в связи с усилением обстрелов будут задействованы дополнительные силы союзнических сил. Максимальное число работников рекомендовано перевести на удаленный режим, жители не должны без надобности покидать безопасных мест. Сейчас улицы Донецка практически пусты.

Военный обозреватель Борис Рожин полагает, что смысл террористических обстрелов Донецка со стороны ВСУ заключается в том, чтобы силы России и ДНР снизили давление на других участках фронта. И такие обстрелы будут продолжаться.

Теги: Донецк, обстрел



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