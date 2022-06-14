СМИ: Рекламодатели возвращаются в Instagram*

Рекламодатели начали возвращаться в Instagram* – заблокированную в России соцсеть, принадлежащую американской компании Meta* (*признана судом в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Маркетинговые агентства отмечают, что первые два месяца после решения суда о статусе Meta* заявок на размещение рекламы в Instagram не было, но с мая они начали возвращаться.

Маркетологи говорят, что рекламодатели отошли от шока и усвоили, что реклама у российских блогеров в Instagram законна, а пользователи находят возможность посещать соцсеть, даже несмотря на блокировку популярных в России VPN-сервисов.

По данным "Коммерсанта", теперь в Instagram стали активнее размещать рекламу небольшие и локальные компании. Также активно возвращаются в соцсеть с рекламными кампаниями бренды товаров повседневного спроса.