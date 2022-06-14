14 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале бывший глава сельского поселения получил штраф за подлог и мошенничество

В Челябинской области бывшего главу Кумлякского сельского поселения Уйского района приговорили к штрафу в размере 150 тыс. рублей за превышение должностных полномочий, служебный подлог и мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2012 – 2017 гг. обвиняемый совершил ряд действий, в результате которых в собственность ранее ему знакомых лиц были незаконно переданы две квартиры в селе Кумляк. Ущерб составил более 1,7 млн рублей. В 2019 – 2020 гг. он похитил незаконно заготовленную древесину. Ущерб оценивается в 57 тыс. рублей.

По решению суда экс-главе запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 2 года 2 месяца.

Теги: служебный подлог, мошенничество, суд, приговор,



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