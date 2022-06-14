14 Июня 2022
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Девушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

В Томской области сняты все "коронавирусные" ограничения

Врио главы Томской области Владимир Мазур отменил действовавшие в области "коронавирусные" ограничения.

"Я решил полностью снять все ковидные ограничения в Томской области. Обязательное ношение масок и измерение температуры у посетителей общественных мест отменяем. Детские игровые центры и комнаты тоже могут быть заполнены на 100% - всё-таки у нас уже вовсю каникулы. Мы прекращаем странную ситуацию, которая сейчас сложилась в регионе: формально введён масочный режим, а фактически его мало кто соблюдает. Да ещё и ответственность за нарушения наступает избирательно. Такой подход возмущает людей своей несправедливостью", - написал Мазур в своём Telegram-канале.

Решение об отмене всех ограничений будет действовать до тех пор, пока в регионе сохранится стабильная эпидемиологическая ситуация. При этом и.о. губернатора сохранил на территории Томской области режим повышенной готовности, но он касается только работы чиновников.

Теги: Владимир Мазур, Томская область, коронавирус



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