В Томской области сняты все "коронавирусные" ограничения

Врио главы Томской области Владимир Мазур отменил действовавшие в области "коронавирусные" ограничения.

"Я решил полностью снять все ковидные ограничения в Томской области. Обязательное ношение масок и измерение температуры у посетителей общественных мест отменяем. Детские игровые центры и комнаты тоже могут быть заполнены на 100% - всё-таки у нас уже вовсю каникулы. Мы прекращаем странную ситуацию, которая сейчас сложилась в регионе: формально введён масочный режим, а фактически его мало кто соблюдает. Да ещё и ответственность за нарушения наступает избирательно. Такой подход возмущает людей своей несправедливостью", - написал Мазур в своём Telegram-канале.

Решение об отмене всех ограничений будет действовать до тех пор, пока в регионе сохранится стабильная эпидемиологическая ситуация. При этом и.о. губернатора сохранил на территории Томской области режим повышенной готовности, но он касается только работы чиновников.