На границе Таджикистана и Киргизии снова обострился конфликт

На границе Таджикистана и Киргизии снова произошла перестрелка между пограничниками двух стран, об этом сообщила кыргызская сторона. Инцидент произошел в районе пограничного поста "Кех" (Таджикистан).

После нескольких выстрелов с обеих сторон руководители пограничных отрядов созвонились и договорились о прекращении огня, но, по данным кыргызского агентства "Kabar", таджикская сторона возобновила обстрел применением гранатометов и минометов.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Приграничный кыргызско-таджикский конфликт продолжается уже не первый год с периодическими обострениями. Последнее из них произошло в апреле этого года, тогда пострадали двое мирных граждан Киргизии и по одному военнослужащему с каждой стороны.