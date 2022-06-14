На Среднем Урале автобус с рабочими попал в ДТП: пострадал водитель

На Среднем Урале выясняют обстоятельства ДТП с участием автобуса, перевозившего сотрудников предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, авария произошла сегодня утром: автобус вез рабочих из Карпинска в Волчанск на местный механический завод. Водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги в лесополосу.

Шофер был госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

Как выяснили в прокуратуре, между ООО "Автоперевозчик" и заводом заключен договор на доставку сотрудников предприятия к месту работы. Сейчас устанавливается, проходил ли водитель предрейсовый медицинский осмотр, а транспортное средство – предрейсовый техосмотр.

Кроме этого, в ведомстве выяснят, соблюдаются ли на транспортном предприятии требования законодательства о продолжительности рабочей смены и отдыха водителей.