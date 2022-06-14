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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
(2004) |

СМИ: Украина и Молдавия в конце июня могут получить статус стран-кандидатов на вступление в ЕС

В конце июня Украина и Молдавия могут получить официальный статус стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. По данным издания Politico, Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить этим странам такой статус. При этом у Грузии, которая тоже претендует на членство в союзе, шансов стать кандидатов меньше, отмечают источники.

Не исключено, впрочем, что некоторые страны (например, Франция, которая сейчас председательствует в ЕС) будут настаивать на выполнении определенных условий, на которых та же Украина может получить статус кандидата. Другой вариант – Украине предоставят некий особый статус, созданный для нее, но он не будет иметь такой же юридической силы, как статус кандидата.

На сегодняшний день известно, что минимум три страны (их источники издания не называют) выступают против предоставления Украине статуса страны-кандидата.

Планируется, что официальная дискуссия Еврокомиссии (с вынесением рекомендаций) состоится 17 июня, а окончательное решение будет принято на саммите ЕС 23-24 июня.

Теги: украина, молдавия, евросоюз, кандидаты



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