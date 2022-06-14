Лето возвращается: в Екатеринбурге потеплеет до 25 градусов

В Свердловскую область возвращается летняя погода. На этой неделе температура воздуха поднимется выше 25 градусов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 14 июня в городе ожидается плюс 21-23 градуса. 15 июня воздух прогреется до 23-25, а 16 июня потеплеет до 24-26 градусов.

В ночь на вторник ожидается небольшой дождь. В среду без осадков, а днем в четверг вновь пройдет дождь.

По данным синоптиков, июнь в этом году в Екатеринбурге пока на один градус холоднее обычного. Средняя температура воздуха с начала месяца составила плюс 14,9 градуса.