Путин не собирается в отпуск

Президент России Владимир Путин пока не собирается брать отпуск.

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"Нет, пока об этом речь не идет", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах Путина на отдых.

Президент за время работы на высших государственных постах крайне редко брал отпуск, который ограничивался несколькими днями. Пресс-служба главы государства несколько раз делилась со СМИ информацией о том, как Путин проводит свободное время, публикуя кадры о поездках по Сибири, к которой, как ранее замечал Песков, президент прикипел душой. Сам глава государства признавался, что ездит отдыхать в Сибирь с начала 2000-х.