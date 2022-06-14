В Запорожской области планируют освободить всю ее территорию

Запорожскую область полностью освободят от националистов Украины.

Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, контроль над всей ее изначальной территорией будет восстановлен. По его словам, это жизненно необходимо, в том числе, исходя из целей безопасности.

"Если будет хоть где-то оставлен маленький кусочек под контролем режима Зеленского, то угроза террористической опасности никуда не денется", — отметил политик.

Напомним, в городах Запорожской области, находящихся под контролем РФ, откроются центры выдачи российских паспортов.