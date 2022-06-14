14 Июня 2022
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Экономика В России
Подсолнечное масло (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: производство растительного масла в РФ бьет рекорды

Проблемы с поставками на мировой рынок подсолнечного масла из Украины привели к росту спроса на него со стороны крупных потребителей, таких как Турция, Индия и Египет.

Этот фактор наряду с высокими ценами позволил производителям из России увеличить производство до рекордного уровня в 738 тыс. т. Также вырос экспорт. При этом российские компании отмечают сложности с логистикой и платежами, а крепнущий рубль и высокие экспортные пошлины могут дополнительно негативно сказаться на отгрузках.

Всего с начала сезона, с сентября прошлого года, в России произведено 5,1 млн т растительного масла против 5 млн тонн сезоном ранее. На фоне хорошего урожая подсолнечника в этом сезоне может быть произведено 5,6–5,8 млн тонн масла.

Как считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, ускорение экспорта масла будет кратковременным. Резкий рост отгрузок вызван опасениями значительного повышения пошлины и компенсаторными поставками после мартовского закрытия навигации на Азовском море.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев не исключает, что при текущем укреплении рубля, ставке пошлины и стоимости подсолнечника в России экспорт может резко замедлиться в июне, пишет "Коммерсант".

Ещё в начале мая сообщалось, что в мире и на Западе нарастает нехватка растительного масла, усугубленная боевыми действиями на Украине. Постное масло стремительно дорожает. До начала российской специальной военной операции Украина была крупнейшим в мире экспортером масла. Но сейчас многие страны столкнулись с ограниченными запасами растительного масла и резко выросшими ценами на остатки его запасов.

Теги: подсолнечное, масло



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