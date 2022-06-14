14 Июня 2022
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коллаж, олигархи, Потанин, Ротенберг, Дерипаска, Абрамович (2017) | Фото: Накануне.RU

СМИ сообщили о полетах самолетов российских "олигархов" в обход санкций

Частные самолеты и вертолеты российских "олигархов" продолжают совершать полеты над территорией Евросоюза, несмотря на введенные ограничительные меры.

С момента введения санкций со стороны ЕС над территорией Европы полеты совершили около 30 самолетов и вертолетов, предположительно принадлежащих российским частным лицам, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на собственное исследование.

Так, в начале марта самолет Bombardier с регистрационным номером T7-7AA, находящийся под управлением швейцарской компании и зарегистрированный в Сан-Марино вылетел из Ниццы в Стамбул. По данным издания, борт принадлежит бизнесмену Альберту Авдоляну.

Зарегистрированный в Люксембурге самолет, который Welt am Sonntag связывает с бизнесменом Виктором Вексельбергом, в апреле вылетел из европейского аэропорта, после чего приземлился в Нур-Султане.

Как сообщил европейский чиновник, применение ограничений против бизнес-джетов и вертолетов, зарегистрированных за пределами России и принадлежащих нероссийским компаниям, иногда затруднено из-за непрозрачных структур собственности.

Закрытие воздушного пространства для российских самолетов вошло в один из пакетов санкций против Москвы, которые Евросоюз начал вводить с конца февраля на фоне спецоперации России на Украине.

Теги: олигархи, авиация, санкции



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