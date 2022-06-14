14 Июня 2022
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Экономика В России
SWIFT (2018) | Фото: www.swift.com

ЕС отключает ряд российских банков от SWIFT

В рамках шестого пакета санкций против России со стороны Европейского союза было принято решение отключить от межбанковской системы SWIFT Сбер, Россельхозбанк и Московский кредитный банк.

Ограничения начнут действовать с 14 июня. Помимо российских кредитных учреждений под санкции попал Белорусский банк развития и реконструкции.

Как уверяют банкиры, отключение от банковской системы не будет существенно влиять на их работу, так как организации были готовы к подобному развитию событий.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о шестом пакете санкций, введённом против РФ. В частности, он заявил, что, судя по всему, цель этих мер – не Россия, а пожар мировой революции в экономике.

Теги: SWIFT, банки, санкции



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