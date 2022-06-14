14 Июня 2022
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Политика За рубежом
уралкалий, вагон, минеральные удобрения (2020) | Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

СМИ: США побуждают компании закупать больше российских удобрений

Американская администрация призывает сельскохозяйственные и транспортные компании наращивать закупки и перевозку российских удобрений.

При этом Вашингтон публично не афишируют эту информацию. "Опасения компаний насчёт антироссийских санкций привели к резкому уменьшению объемов поставок, что способствует росту мировых цен на продовольствие", пишет Bloomberg.

Соединенные Штаты отправляли в июне в Москву своего представителя на переговоры с участием ООН, которые касались вопросов поставок. Их результаты неизвестны.

В создании продовольственного кризиса виноваты антироссийские санкции Запада. Такое заявление ранее сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Теги: удобрения, США



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