14 Июня 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом
(2006) | Фото

Байден продлил на год санкции против Белоруссии

Американский лидер Джо Байден подписал постановление, которые предусматривает продление санкций в отношении руководства Белоруссии.

Из документа на сайте Белого дома следует, что угрозу национальной безопасности и внешней политике США несут "действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц". Также отмечается "пагубная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима".

Ограничения против Минска продлены ещё на год.

Ранее сообщалось, что власти США рассматривают возможность снятия санкций, введенных против калийных удобрений белорусского производства, если Минск согласится на транзит зерна из Украины через территорию Белоруссии.

Теги: Байден, Белоруссия, санкции



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