14 Июня 2022
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Экономика В России
ВТБ (2022) | Фото: Telegram-канал ВТБ

ВТБ купил лицензии российского аналога Microsoft Office на 1,2 млрд рублей

ВТБ заменяет Microsoft Office отечественным программным обеспечением "Мойофис".

Сделка составила около 1,2 млрд руб.

Речь идет о покупке 100 тыс. лицензий пакета "Мойофис профессиональный", они приобретались в качестве замены ПО Microsoft. Как заявила коммерческий директор "Мойофиса" Елена Непочатова, переговоры по сделке шли с начала 2021 года. В пакет, который приобрел банк, входят программы для работы с документами, таблицами, презентациями и др., возможна работа как в облаке, так и с конкретных устройств.

"Мойофис" – программный продукт российской разработки, включающий инструменты и приложения для работы с текстом, электронными таблицами и почтой, презентациями и облачным хранилищем данных, пишут "Ведомости".

Теги: ВТБ, ПО



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