14 Июня 2022
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Экономика В России
1000 рублей (2022) | Фото: Накануне.RU

Доходы российских регионов за пять месяцев на 29%

Доходы бюджетов субъектов России за первые пять месяцев 2022 года выросли на 29% до 7,2 трлн руб.

Таковы данные рейтингового агентства АКРА на основе информации Единого портала бюджетной системы. Годом ранее этот показатель за тот же период времени составил 5,6 трлн руб. При этом доходы за январь – май 2022 года побили исторический рекорд.

Налоговые и неналоговые доходы регионов, т. е. собственные, без учета поддержки из федерального бюджета, увеличились более чем на 30% и составили 5,8 трлн руб. Годом ранее показатель составлял 4,4 трлн руб.

Прежде всего рост был обеспечен ускорением поступлений по налогу на прибыль – они увеличились на 40% с 3 трлн до 4,2 трлн руб., пишут "Ведомости".

Напомним, наиболее вероятной моделью развития страны на ближайшие 10-15 лет спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков назвал сценарий "островизации". Судя по всему, в верхах озаботились проектированием того самого образа будущего, запрос на который сильно возрос в последнее время.

Теги: регионы, доходы, экономика



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