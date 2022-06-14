14 Июня 2022
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мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

Определился предпоследний участник ЧМ по футболу в Катаре

Сборная Австралии в серии пенальти обыграла команду Перу в стыковом матче за путевку на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти сильнее  была австралийская сборная — 5:4.

Таким образом, определился предпоследний участник финальной стадии ЧМ мира в Катаре. Последнюю путевку 14 июня разыграют сборные Новой Зеландии и Коста-Рики.

Напомним, в финальном стыковом матче сборная Украины уступила команде Уэльса со счётом 0:1.

Теги: футбол, ЧМ



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