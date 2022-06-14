Глава ВТБ Костин заявил о конце глобализации

Банковскому сектору нужно будет продолжать девалютизацию балансов, поскольку новые ограничительные меры против России будут действовать долго.

Как заявил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, санкции — надолго. "Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на "своих" и "чужих". Это холодная война 2.0. Допуск на мировой рынок (где действуют не наши правила) необходимо заслужить хорошим поведением — то есть "игрой по правилам" — следует из недавнего заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которое она сделала в лондонском Сити. Россия получила "красную карточку". Китай — пока "желтую", — заявил российский банкир.

По его словам, после распада СССР Россия "вступила в игру "глобализация", правила которой были сформулированы не ею и без ее участия".

Костин отметил, что по-настоящему серьезным звонком стал 2014 год, когда крупнейшие российские банки были отрезаны от западных рынков капитала, а некоторые— отключены от международных платежных систем.

"Глядя из дня сегодняшнего, очевидно, что интеграция нашей страны в глобальный рынок и политические структуры на условиях «вторичности» не могла быть устойчивой, потому что не предусматривала не только учета национальных интересов России в ключевых сферах, но даже равноправного и взаимоуважительного диалога", — отметил глава ВТБ изданию РБК.

Банк ВТБ будет докапитализироваться. Как сообщил ранее глава организации, при этом говорить о конкретных объемах пока рано.