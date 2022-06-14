Спорт для Нижневартовска - норма жизни

Столица Самотлора еще со времен первопроходцев этой нефтеносной житницы страны отличалась не показным увлечением спортом. Жители Нижневартовска и сами активно занимаются физической культурой, и детей с удовольствием отдают в самые разные спортивные секции и спортшколы. Благо для этого в городе имеется современная, развитая спортивная инфраструктура.

Стоит подчеркнуть, что возможности для занятий спортом в городе есть, как стационарные - в школах, секциях, на стадионах, так и в рамках проведения общегородских мероприятий. Например, в рамках любимого горожанами традиционного фестиваля "Самотлорские ночи" мероприятий спортивного и состязательного направления всегда проходит множество. И в 2022 году 45-ый фестиваль отметился целой палитрой состязаний. Дартс, корнхолл, джанга, турнир "Мокрый футбол", турнир по флорболу и брумболу, "Ядреный движ", разнообразные игровые турниры, для самых сильных и выносливых состязания «Северный силомер» и «Попробуй повтори» - все мероприятия просто сложно перечислить.

Возможности заниматься физкультурой и спортом в Нижневартовске есть практически в любое время года и по множеству направлений.

Как рассказала Накануне.RU Ирина Воликовская, заместитель главы города, директор департамента по социальной политике города Нижневартовска, более половины вартовчан так или иначе занимаются физкультурой и спортом. По данным департамента, более 51% горожан или 135 тысяч жителей вовлечены в занятия физической культурой.

Наступившее лето, конечно, долгожданное как и в любом северном городе, открывает массу дополнительных возможностей. Юные вартовчане, например, смогут не только отдохнуть в лагерях с дневным пребыванием детей, открывшихся на базе спортивных учреждений, но и стать активными участниками более 600 физкультурных мероприятий, открытых тренировок, мастер-классов, событийных фестивалей по различным видам спорта.

В летний каникулярный период, как отметила Ирина Воликовская, продолжится реализация проекта «Спортзал без крыши», в рамках которого реализуется 13 подпроектов. Это, например: «Спорт – в каждый двор», когда мероприятия проводятся на площадках в микрорайонах; «Активное долголетие» (тренировки по йоге и скандинавской ходьбе для вартовчан разного возраста); «Фитнес Zарядка» – тренировки и мастер-классы с инструкторами клубов.

Летом 2022 года специалисты городской администрации планируют и новые направления. На август намечен старт проекта «Белые пески», направленный на популяризацию пляжного волейбола среди студенчества и работающей молодежи города. Состязания пройдут на территории игрового парка Комсомольского озера.

Туристические квесты в рамках проекта «На высоте» на территории веревочного парка будут организованы для юных жителей города в июле. Этот новый спортивный объект, недавно открывшийся возле спорткомплекса «Юбилейный», уже приобрел необычайную популярность среди горожан. На баскетбольной площадке (улица Пермская, 23-А) в июне и августе состоится серия игр в рамках проекта «BasketNV86», направленного на популяризацию баскетбола. Здесь же запланирован фестиваль мини-баскетбола, турнир по баскетболу 1х1, «Кибертурнир» (интерактивный баскетбол).

"В спортшколах города занимаются 11 тысяч человек, из них 10 тысяч – дети и подростки. Секции и спорткружки, спортивные некоммерческие организации посещают ещё 29 тысяч горожан. Сильным мотивирующим примером для юных жителей города являются олимпийские достижениях наших спортсменов. Пять спортсменов из Нижневартовска поехали на Олимпиаду и вернулись с медалями. Мы видим только рост желающих заниматься физкультурой и спортом и создаём условия", - подчеркивает Ирина Воликовская.

Этим летом в Нижневартовске, как рассказал начальник управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города Александр Федорус, основной задачей будет - создать возможности для нижневартовцев разнообразных, интересных и полезных занятий физической культурой.

«Опыт прошлого года показал, что мероприятия, проводимые в городе, пользуются популярностью и вызывают повышенный интерес у населения. Учитывая пожелания участников, проект «Лаборатория настольных игр», который в прошлом году был реализован на стационарных площадках, в этом трансформирован в передвижную лабораторию. Принять участие в нем смогут жители разных микрорайонов. Отмечу, если прошлым летом в связи с действием ограничительных мер кампания была реализована частично, то в этом году масштаб вырастет, запланировано порядка 600 мероприятий. Готовимся удивить жителей нестандартным, творческим подходом к организации событий, новым инвентарем, настольными играми», – отметил Александр Федорус.

Важно отметить, что спортивные занятия для жителей города бесплатные. При этом, в организации летней оздоровительной кампании будут задействованы команда инструкторов спортивных учреждений, волонтеры, студенты, представители фитнес-центров.

Еще одно направление спортивного развития создается администрацией города в так называемой шаговой доступности - то есть, во дворах жилых кварталов и на базе школьных комплексов. Например, в рамках инициативного бюджетирования в Нижневартовске этим летом планируется модернизация нескольких спортплощадок городских школ.

"Речь идёт об общеобразовательных школах – гимназии №1 и школа №19. На два этих учреждения выделено 15 млн руб. В гимназии появятся качественное футбольное поле и спортивная дорожка, а в школе – волейбольная и баскетбольная зона, стадион под открытым небом", - поясняет Ирина Воликовская.

Новая спортивная площадка, расположенная по улице Героев Самотлора, 22, примет всех желающих этим летом. Объект этот многофункциональный. Ранее вартовчане посещали корт для занятий игровыми видами спорта, теперь здесь появится тренажерная зона, в том числе для горожан с ограниченными возможностями здоровья, а также памп-трек для малышей.

«Новый спортивный объект создаем по поручению главы города Дмитрия Кощенко. В настоящий момент идет монтаж тренажеров, турниковые комплексы уже установлены. На финишной прямой обустройство безопасного покрытия на корте. Совершенно новым элементом площадки станет памп-трек для самых маленьких – это мини-трасса для роллеров, самокатчиков, велосипедистов в возрасте от 3 до 7 лет. Осуществить идею предложили в управлении по физической культуре и спорту», – отметила Ирина Воликовская.

После завершения работ комплекс будет включать хоккейный корт круглогодичного использования, 12 тренажеров, в том числе для занятий адаптивной физкультурой людей пожилого возраста и маломобильных групп населения, уличный тренажерный комплекс для инвалидов-колясочников под теневым навесом, детскую трассу для катания на самокатах. Этот новый объект станет доступен для горожан в июле.

А первый памп-трек в городе для малышей уже почти готов. Начинается благоустройство: вокруг мини-трассы проведут работы по озеленению.

«Проект будущего комплекса разрабатывали с учетом мнения представителей общественных организаций. В частности, работали совместно с руководителем организации «Центр по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий «Спорт без границ» Иваном Башинским. Площадка создается таким образом, чтобы на ней было удобно заниматься людям, передвигающимся в инвалидных креслах-колясках. Дополнительный комфорт обеспечит теневой навес над площадкой», – пояснил Александр Федорус, начальник управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города.

В дирекции спортивных сооружений отмечают, что площадка на улице Героев Самотлора, 22 пользуется большой популярностью у жителей близлежащих домов. А после обустройства дополнительных локаций, на площадке будет еще больше желающих заниматься спортом.

«Анализ показал, что данный корт – один из самых востребованных, подсчет вели по количеству предоставленных услуг проката инвентаря. Теперь площадка станет еще удобнее. На корте завершаются работы по укладке мягкого, безопасного, прорезиненного покрытия. Вартовчане смогут посещать корт круглогодично», – пояснил директор МАУ города Нижневартовска «Дирекция спортивных учреждений» Николай Дубаенко.

Что касается спортивных сооружений, как говорят, профессионального масштаба, то уже в этом году в Нижневартовске начнется реализация проекта по строительству Центра боевых искусств, создание которого поддержала губернатор Югры Наталья Комарова.

Вопрос его возведения накануне рассмотрели на заседании городского оперативного штаба по строительству, которое состоялось под председательством главы муниципалитета.

Глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко подчеркнул, что создание долгожданного объекта позволит увеличить показатели занятого в спорте населения, привлечь в спорт еще больше детей и подростков, а также проводить соревнования различного уровня.