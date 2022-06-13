В Екатеринбурге появился памятник сподвижникам Николая II

В Екатеринбурге появился памятник сподвижникам Николая II.

"Сегодня в Ново-Тихвинском женском монастыре Екатеринбурга освятили памятник царским офицерам и матросам. Князь Василий Долгоруков, генерал-лейтенант Илья Татищев, матрос Климентий Нагорный и боцманмат Иван Седнев добровольно разделили с императором Николаем II все тяготы заключения. По велению своих сердец. Как и святые царственные страстотерпцы, они были расстреляны в 1918 году в Екатеринбурге. Только за то, что до конца исполнили вот эту присягу", - написал в своём Telegram-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Могилы царских офицеров и матросов, которые были захоронены на монастырском кладбище, пока не найдены, пишет владыка.

"Сестры обители по крупицам собирают историю жизни, заточения и гибели героев и мучеников. Создание символического монумента – важный шаг по увековечению их памяти. Вспоминая героев прошлого, мы не можем не думать о воинах нашего времени", - написал митрополит Евгений.