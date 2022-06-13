Супруге экс-главе Молдавии предъявят обвинение по делу о коррупции, заведенного против Игоря Додона

14 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Супруге экс-главе Молдавии предъявят обвинение по делу о коррупции, заведенного против Игоря Додона

Супруге экс-президента Молдавии Галине Додон предъявят обвинение по делу о коррупции, заведенного против Игоря Додона.

"Прокуратура по борьбе с коррупцией подтверждает вызов Галины Додон на 16.06.2022 года, а также других лиц, причастных к совершению преступлений, для предъявления обвинения и допроса в качестве обвиняемых по делу "Кулек", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы прокуратуры по борьбе с коррупцией, опубликованное на странице надзорного ведомства в Facebook (экстремистская организация, запрещена в России).

Так молдавские правоохранители называют эпизод якобы с попыткой дачи Додону взятки бывшим лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком.

Напомним, экс-президента Молдавии Игоря Додона, задержанного по подозрению в коррупции и госизмене, поместили в следственный изолятор после окончания обыска в его доме. В отношении Додона и людей из его окружения расследуется уголовное дело по четырём статьям. Оперативники вынесли из дома вещественные доказательства, в том числе документы и электронные носители. Додон вышел в сопровождении нескольких сотрудников Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). Они не разрешили экс-президенту общаться с многочисленными журналистами, которые целый день ждали у дома, и посадили его в микроавтобус НЦБК.

Теги: Игорь Додон, Елена Додон, обвинение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.05.2022 21:34 Мск Бывшего президента Молдавии поместили в СИЗО


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети