Супруге экс-главе Молдавии предъявят обвинение по делу о коррупции, заведенного против Игоря Додона

Супруге экс-президента Молдавии Галине Додон предъявят обвинение по делу о коррупции, заведенного против Игоря Додона.

"Прокуратура по борьбе с коррупцией подтверждает вызов Галины Додон на 16.06.2022 года, а также других лиц, причастных к совершению преступлений, для предъявления обвинения и допроса в качестве обвиняемых по делу "Кулек", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы прокуратуры по борьбе с коррупцией, опубликованное на странице надзорного ведомства в Facebook (экстремистская организация, запрещена в России).

Так молдавские правоохранители называют эпизод якобы с попыткой дачи Додону взятки бывшим лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком.

Напомним, экс-президента Молдавии Игоря Додона, задержанного по подозрению в коррупции и госизмене, поместили в следственный изолятор после окончания обыска в его доме. В отношении Додона и людей из его окружения расследуется уголовное дело по четырём статьям. Оперативники вынесли из дома вещественные доказательства, в том числе документы и электронные носители. Додон вышел в сопровождении нескольких сотрудников Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). Они не разрешили экс-президенту общаться с многочисленными журналистами, которые целый день ждали у дома, и посадили его в микроавтобус НЦБК.