13 Июня 2022
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Обстрел, Будённовский район, Донецк (2022) | Фото: t.me/kulemzin_donetsk

В Донецке под обстрел попала пожарная часть, - мэр

Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал об обстреле Киевского района города.

"Под огнём – Киевский район города. Под удар попала пожарная часть в Киевском районе", - написал он в своём Telegram-канале.

Ранее под обстрел попал Будённовский район Донецка.

"В результате украинского обстрела Будённовского района погибли три человека (в том числе мальчик 11 лет), 13 пострадавших доставлены в больницы. На территории рынка "Майский" после возникшего пожара уничтожено девять торговых павильонов", - написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

Из-за повреждения на высоковольтной линии Калининского РЭС без электроэнергии остались семь многоквартирных домов по улице Полоцкой. Повреждения кровли, балконов, окон и лестниц произошли по ул. Полоцкой, 20. Повреждено остекление по адресам Полоцкая, 18, 20а, б, в, улица 230-й Стрелковой дивизии, 2, 3, 4.

Теги: Алексей Кулемзин, Донецк, обстрел



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