13 Июня 2022
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Экономика За рубежом
тбилиси (2018) | Фото: Накануне.ru

Владельцем акций "Боржоми" станет государство, - премьер-минисстр Грузии

Правительство Грузии завершило переговоры о передаче пакета акций компании, владеющей заводом по розливу минеральной воды "Боржоми", и станет совладельцем предприятия. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"Мы успешно завершили переговоры с акционерами "Боржоми", и наше государство, правительство Грузии станет акционером той группы, которая владеет заводом "Боржоми". Акции нам будут переданы безвозмездно. После этого наше государство станет совладельцем нашего, как говорится, национального достояния, гордости – "Боржоми"", - цитирует Гарибашвили ТАСС.

Он отметил, что сделка о передаче акций полностью соответствует нормам международного права. Кабинет министров Грузии консультировался с компаниями из Великобритании.

Теги: Ираклий Гарибашвили, Грузия, правительство, а кции



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