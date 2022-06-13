Владельцем акций "Боржоми" станет государство, - премьер-минисстр Грузии

Правительство Грузии завершило переговоры о передаче пакета акций компании, владеющей заводом по розливу минеральной воды "Боржоми", и станет совладельцем предприятия. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"Мы успешно завершили переговоры с акционерами "Боржоми", и наше государство, правительство Грузии станет акционером той группы, которая владеет заводом "Боржоми". Акции нам будут переданы безвозмездно. После этого наше государство станет совладельцем нашего, как говорится, национального достояния, гордости – "Боржоми"", - цитирует Гарибашвили ТАСС.

Он отметил, что сделка о передаче акций полностью соответствует нормам международного права. Кабинет министров Грузии консультировался с компаниями из Великобритании.