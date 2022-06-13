13 Июня 2022
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Политика За рубежом
Александр Лукашенко (2020) | Фото: Накануне.RU

Лукашенко заявил о необходимости усиления КГБ страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой своей администрации, госсекретарём Совета безопасности и председателем КГБ заявил о необходимости реформировать Комитет госбезопасности страны, сообщает администрация главы Белоруссии.

"Подошла очередь нам посмотреть серьёзно на нашу основную спецслужбу – КГБ. Ясно, что ситуация усложнилась в мире, спецслужбы с каждым годом приобретают все большее значение для деятельности того или иного государства", - сказал Лукашенко.

Жители Белоруссии "увидели роль и место КГБ в структуре силовых органов и безопасности страны".

"В последнее время активизировался комитет. И мы заметили, что нам надо не какие-то там лёгкие изменения Комитета госбезопасности, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии со временем добавлять какие-то другие функции. Я имею в виду разведка, контрразведка, защита конституционного строя и так далее, антитеррористическая деятельность", - сказал Лукашенко.

Теги: Александр Лукашенко, КГБ



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