Лукашенко заявил о необходимости усиления КГБ страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой своей администрации, госсекретарём Совета безопасности и председателем КГБ заявил о необходимости реформировать Комитет госбезопасности страны, сообщает администрация главы Белоруссии.

"Подошла очередь нам посмотреть серьёзно на нашу основную спецслужбу – КГБ. Ясно, что ситуация усложнилась в мире, спецслужбы с каждым годом приобретают все большее значение для деятельности того или иного государства", - сказал Лукашенко.

Жители Белоруссии "увидели роль и место КГБ в структуре силовых органов и безопасности страны".

"В последнее время активизировался комитет. И мы заметили, что нам надо не какие-то там лёгкие изменения Комитета госбезопасности, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии со временем добавлять какие-то другие функции. Я имею в виду разведка, контрразведка, защита конституционного строя и так далее, антитеррористическая деятельность", - сказал Лукашенко.