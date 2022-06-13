Петербуржцы назвали "фантастическим бардаком" организацию уличного движения во время марафона

В субботу 11 июня Петербург сделался пешеходным городом - набережные, улицы и проспекты захватили участники марафона «Белые ночи», и движение транспорта в Василеостровском, Петроградском и Центральном районе сильно изменилось. По данным организаторов, в забегах на 10 и 42 километра приняли участие около трех тысяч граждан, многие приехали специально из других городов, чтобы вместе с единомышленниками пробежаться белой ночью по петербургским улицам впервые за два пандемийных года. Для подготовки к забегу улицы перекрывали поэтапно с 8 утра 11-го до 6 утра 12 июня.

Но радость для спортсменов обернулась транспортными проблемами и неудобствами для прочих. Менее спортивные туристы и горожане рассказывали, что поневоле выполнили рекомендованную медиками норму шагов, так как приходилось бросать машину и идти пешком, чтобы не ехать в очень дорогом такси - наземный общественный транспорт оказался многим недоступен из-за смены маршрутов, а метро рядом далеко не везде в исторических районах города.

С учетом, что Биржевой мост, связывающий Васильевский и Петроградский острова закрыт на ремонт, закрывать для автотранспорта еще и Тучков ради марафонцев было весьма спорным решением Смольного, породившим «заслуживающий восхищения фантастический бардак», как заметили читатели «Фонтанки».

«Фантастический бардак, устроенный в ночь на 12 июня администрацией города при активной поддержке ГИБДД в центре и на Петроградке на благо любителей ночных марафонов и на беду автомобилистов, заслуживает искреннего восхищения. Хуже все организовать было вряд ли возможно, но этим ребятам удалось. Петроградский район, где я живу, фактически оказался в блокаде. Пришлось оставлять машину и добираться домой на метро. Бегловцы и гайцы - организационные импотенты, могут только пилить и стричь. Таково мое оценочное суждение. Печаль», - написал житель Петроградки.

И это уже вторые выходные подряд, когда движение и привычные маршруты перекрывают ради массовых мероприятий спортсменов – в прошлый раз то были велосипедисты. Людям хотелось бы, чтобы Смольный и организаторы все-таки соблюдали баланс интересов физкультурников и всех остальных.

«Достали!! Честно! То бегуны, то велосипедисты, то крестный ход, то ещё что-то. А можно ли свою позицию и мнение выражать, не создавая неудобства другим людям? Без перекрытия дорог?», - написал недовольный петербуржец.

У водителей были свои претензии: участки готовили заранее и точную информацию, когда именно они будут закрыты для движения, найти оказалось тяжело. Комитету по транспорту стоило подготовить более подробные инструкции, чтобы граждане могли спланировать свой день и вечер, особенно если личное событие таково, что без машины никак не обойтись – например, свадьба.

Автомобилям «скорой помощи» и пожарным тоже приходится ехать в объезд маршрутов спортсменов, и это может привести к роковым последствиям, замечают жители города.

«За удовольствие побегать по загазованному городу расплачиваются нелюбители острых ощущений. Почему бы не побегать по чудному городу Сертолово? Или, если хочется приобщиться к прекрасному, побегать по Павловску или Ломоносову. И красота, и удовольствие. Несколько лет назад наблюдали, как молодым людям, спешащим на свадебную церемонию, пришлось выскочить из такси и бежать в нарядных одеждах (девушке еще и на высоких каблуках) от Никольской церкви к Дворцу на Красного Флота. Скорым и пожарным тоже не пробраться», - рассказала горожанка.

По мнению большинства горожан, любовь к спорту заслуживает только уважения и приветствия, однако Смольному и ГИБДД следует лучше думать при согласовании маршрутов массовых пробегов и стараться минимально ограничивать автодвижение – в противном случае, такие мероприятия вместо желания поболеть за спортсменов будут и дальше вызывать одно раздражение.