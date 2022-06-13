13 Июня 2022
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Обстрел, Будённовский район, Донецк (2022) | Фото: t.me/kulemzin_donetsk

В результате обстрела Будённовского района Донецка ранены 13 жителей, - мэр

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, сколько горожан пострадали в результате обстрела Будённовского района города.

"В результате обстрела Будённовского района пострадало 13 человек. Имеются разрушения по адресам: ул. 230-й Стрелковой дивизии, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Полоцкая, 18, 20, 20а, 20б.
Информация уточняется", - написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее стало известно, что украинские войска нанесли артиллерийский удар сразу по нескольким районам Донецка, в том числе по многолюдному рынку "Майский" в Будённовском районе, который считается одним из наименее опасных. Погибли минимум трое, в том числе женщина и ребёнок, на рынке возник пожар. Предварительно установлено, что боевики применили снаряды калибра 155 мм стандартов НАТО. Также боевики накрыли огнем из РСЗО "Град" Киевский и Куйбышевский район Донецка.

Обстрел, Будённовский район, Донецк(2022)|Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Обстрел, Будённовский район, Донецк(2022)|Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Теги: Донецк, обстрел



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Ранее 13.06.2022 13:10 Мск ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке, погибли люди


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